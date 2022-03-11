СМИ: Из-за падения оптовых цен на топливо в регионах России начал дешеветь бензин

Розничные цены на бензин в России могут снизиться после падения оптовых цен. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая 10 марта в Государственной Думе.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — приводит слова главы ФАС РБК.

Издание отмечает, что падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 снизилась на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизельное топливо упало в цене примерно на 12%.

На текущей неделе падение оптовых цен продолжилось. Только за 10 марта АИ-92 подешевел на бирже на 6,4% — до 36,88 тыс. рублей за тонну. Это минимальная цена с апреля 2020 года, снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за день потерял примерно 2% стоимости, подешевев до 40,18 тыс. рублей за тонну. Снижение цены составило 2% за последние десять дней.

По информации Московской топливной ассоциации, цены на бензин на автозаправочных станциях Москвы остаются стабильными с конца февраля, хотя ранее росли примерно на 0,02–0,05% в неделю. Вместе с тем с 1 по 5 марта цены на топливо были снижены в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и Приморском крае.

В Казани цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо за последнюю неделю выросли на 40 копеек. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 осталась неизменной, о чем сообщал «Татар-информ».