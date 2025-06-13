СМИ: Иран начал масштабную ракетную атаку на Израиль

Иран начал масштабную ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Гостелерадиокомпания IRIB в прямом эфире показала кадры пуска ракет с подписью: «начало ракетной атаки Ирана». Агентство IRNA подтвердило запуск «сотен баллистических ракет», направленных в сторону Израиля.

Атака началась вскоре после заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который пообещал ответить Израилю силой.

Спустя некоторое время агентство IRNA сообщило о повторном ударе:

«Вторая волна иранских ракет в сторону израильской территории уже запущена и находится в пути», – говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает масштаб атаки и продолжение обстрелов:

«Обстрел продолжается. Еще один залп из десятков ракет был выпущен в сторону Государства Израиль. Населению предписано продолжать выполнять указания командования тыла и инструкции. Взрывы, которые вы слышите, происходят от перехватов или падений», – сказано в заявлении.