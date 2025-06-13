Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответного удара Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ответных ударов Ирана на израильские атаки Франция окажет Израилю свою поддержку. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Париже, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X, пишет РИА Новости.

«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — прозвучало в выступлении Макрона, отвечавшего на вопрос о масштабах французской поддержки «права Израиля на оборону».