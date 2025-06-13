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Политика 13 июня 2025 21:13

Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответного удара Ирана

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ответных ударов Ирана на израильские атаки Франция окажет Израилю свою поддержку. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Париже, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X, пишет РИА Новости.

«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — прозвучало в выступлении Макрона, отвечавшего на вопрос о масштабах французской поддержки «права Израиля на оборону».

#Эммануэль Макрон #Израиль #Иран
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