88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан в ночь на 14 июня

В ночь на 14 июня из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном будет эвакуирована группа из 88 российских граждан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства России в Баку.

«В связи с возникшей ситуацией в Иране возникла необходимость эвакуации из этой страны российских граждан. В ночь на 14 июня при содействии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане группа из 88 человек пересечет ирано-азербайджанскую границу. Среди эвакуированных есть и российский кинорежиссер Федор Бондарчук, и члены его команды», — сообщили в пресс-службе.

В посольстве также выразили благодарность азербайджанским властям за содействие в организации эвакуации.