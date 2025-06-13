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Общество 13 июня 2025 21:20

88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан в ночь на 14 июня

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В ночь на 14 июня из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном будет эвакуирована группа из 88 российских граждан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства России в Баку.

«В связи с возникшей ситуацией в Иране возникла необходимость эвакуации из этой страны российских граждан. В ночь на 14 июня при содействии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане группа из 88 человек пересечет ирано-азербайджанскую границу. Среди эвакуированных есть и российский кинорежиссер Федор Бондарчук, и члены его команды», — сообщили в пресс-службе.

В посольстве также выразили благодарность азербайджанским властям за содействие в организации эвакуации.

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#эвакуация #Иран #азербайджан
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