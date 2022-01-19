СМИ: Гутерреш пригласил Меркель на работу в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, приносящим пользу всему человечеству. Об этом, ссылаясь на источники в организации, сообщает агентство dpa.

Как заявили в издании, Меркель пока не ответила на письменное предложение Гутерреша. Тем не менее в ООН сомневаются, что экс-канцлер согласится перейти работать в организацию.

«Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику», — уточняет РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новым канцлером ФРГ избран социал-демократ Олаф Шольц. По данным газеты Bild, он намерен провести встречу с Президентом России Владимиром Путиным уже в этом месяце