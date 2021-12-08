Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ
Представитель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ, сообщает ТАСС.
Политика поддержали 395 депутатов Бундестага. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю для встречи с главой государства, который по Конституции страны и назначает нового канцлера.
После встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц снова отправится в парламент и примет присягу.
С 2005 по 2021 год должность Федерального канцлера Германии занимала Ангела Меркель.