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Политика
8 декабря 2021  12:40

Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ

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Представитель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ, сообщает ТАСС.

Политика поддержали 395 депутатов Бундестага. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю для встречи с главой государства, который по Конституции страны и назначает нового канцлера.

После встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц снова отправится в парламент и примет присягу.

С 2005 по 2021 год должность Федерального канцлера Германии занимала Ангела Меркель.

#германия #назначение на должность #политика
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