Bild: Новый канцлер Германии намерен встретиться с Президентом России в январе

Новый канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с Президентом России Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на неназванные источники.

Таблоид отмечает, что глава Правительства Германии стремится к новому началу в отношениях с Москвой — речь идет о газовом и украинском вопросах.

Издание также пишет, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер уже две недели готовит встречу главы Правительства ФРГ с российским Президентом.

В ТАСС отметили, что Берлин не давал официального комментария по поводу информации.