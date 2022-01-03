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Политика
3 января 2022  14:19

Bild: Новый канцлер Германии намерен встретиться с Президентом России в январе

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Новый канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с Президентом России Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на неназванные источники. 

Таблоид отмечает, что глава Правительства Германии стремится к новому началу в отношениях с Москвой — речь идет о газовом и украинском вопросах. 

Издание также пишет, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер уже две недели готовит встречу главы Правительства ФРГ с российским Президентом. 

В ТАСС отметили, что Берлин не давал официального комментария по поводу информации.

#Владимир Путин
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