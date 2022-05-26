СМИ: форвард Герман Онугха покинет «Рубин»

«Рубин» не будет выкупать контракт форварда Германа Онугхи у датского клуба «Вайле», сообщает «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон нападающий провел в казанском клубе на правах аренды. Онугха забил два гола в 23-х матчах чемпионата России. В контракте футболиста была опция, позволяющая «Рубину» выкупить права на футболиста, но казанцы этой возможностью не воспользовались.

Напомним, что в субботу «Рубин» напрямую вылетел в РПЛ после поражения на своем поле «Уфе» в последнем туре российского чемпионата.

«Рубин» по итогам сезона занял 15-е место. 23 мая генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов провел трехчасовую итоговую пресс-конференцию. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал об этом.

Ранее стало известно, когда футболисты «Рубина» выйдут из отпуска и соберутся на летние сборы в Казани.