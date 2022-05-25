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Спорт
25 мая 2022  10:30
Артур Халилуллов

«Рубин» выйдет из отпуска и соберется в Казани 10 июня

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Казанский «Рубин» после решения исполкома РФС заблокировать расширение РПЛ провел общекомандное собрание, на котором было объявлено, что команда уходит в отпуск. Основной состав соберется 10 июня в Казани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К сезону 2021/22 «Рубин» будет готовиться на своей клубной базе.

Напомним, что в субботу «Рубин» напрямую вылетел в РПЛ после поражения на своем поле «Уфе» в последнем туре российского чемпионата.

«Рубин» по итогам сезона занял 15-е место. 23 мая генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов провел трехчасовую итоговую пресс-конференцию. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал об этом.

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