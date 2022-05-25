«Рубин» выйдет из отпуска и соберется в Казани 10 июня

Казанский «Рубин» после решения исполкома РФС заблокировать расширение РПЛ провел общекомандное собрание, на котором было объявлено, что команда уходит в отпуск. Основной состав соберется 10 июня в Казани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К сезону 2021/22 «Рубин» будет готовиться на своей клубной базе.

Напомним, что в субботу «Рубин» напрямую вылетел в РПЛ после поражения на своем поле «Уфе» в последнем туре российского чемпионата.

«Рубин» по итогам сезона занял 15-е место. 23 мая генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов провел трехчасовую итоговую пресс-конференцию. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал об этом.