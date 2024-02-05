В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС попадут компании, участвующие в их «обходе»

Евросоюз намерен включить в новый, 13-й пакет антироссийских санкций компании из разных стран, якобы уличенные в их обходе. С таким заявлением на пресс-конференции в Польше выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Санкции коснутся многих людей и институтов, а также участвующих в обходе наших санкций компаний из разных стран», — приводит его слова ТАСС.

Боррель уточнил, что пока еще продолжается разработка новых ограничений. Ввести новый пакет планируют к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала СВО.

Напомним, что обсуждение 13-го пакета ограничений стартовало с середины января этого года.

Кроме того, по данным Politico, в него планируют включить ограничение на передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.