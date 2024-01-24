Financial Times: ЕС придется смягчить новый пакет санкций против России

Новые санкции Евросоюза вряд ли будут включать запрет на экспорт алюминия из России и другие жесткие формулировки. Как сообщают источники Financial Times, такие формулировки необходимы, чтобы новые ограничения были приняты всеми странами.

Источники напомнили, что ранее некоторые члены Евросоюза уже выступали против рестрикций против российского СПГ, ядерного топлива.

«Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии», — отметили в издании в ответ на публикацию Politico.

В рамках нового пакета могут быть приняты ограничения против новых физических и юридических лиц.

Напомним, что накануне Politico заявила о возможном включении запрета на экспорт алюминиевой продукции из России в новый, 13-й пакет санкций, который планируют принять в конце февраля.