Глава МИД ФРГ: Евросоюз ужесточит санкции против России

Евросоюз намерен ужесточить санкции против России и оказать дополнительную поддержку в обороне Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем Twitter.

«Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее защите» - написала министр.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказал мнение о том, что настало время для новых ограничений против России, которые уже готовятся в ЕС.

«Считаю целесообразным ужесточение санкций. Мы ведем подготовку к этому с нашими партнерами в ЕС», – приводит его слова газета Bild.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.