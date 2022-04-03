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Политика
3 апреля 2022  19:17

Глава МИД ФРГ: Евросоюз ужесточит санкции против России

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Евросоюз намерен ужесточить санкции против России и оказать дополнительную поддержку в обороне Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем Twitter.

«Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее защите»  - написала министр. 

Ранее министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказал мнение о том, что настало время для новых ограничений против России, которые уже готовятся в ЕС.

«Считаю  целесообразным ужесточение санкций. Мы ведем подготовку к этому с нашими партнерами в ЕС», – приводит его слова газета Bild. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

#германия #санкции Запада #спецоперация на Украине
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