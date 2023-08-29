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СМИ: Эрдоган планирует 4 сентября прибыть в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен прибыть в Сочи 4 сентября для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передал турецкий телеканал Habertürk.
Уточняется, что визит продлится один день, а беседа лидеров двух стран будет в значительной степени сосредоточена на решении вопроса о судьбе зерновой сделки. Кроме того, президенты обсудят Сирию.
Ранее дипломатический источник в Турции рассказал ТАСС, что возможной датой встречи Путина и Эрдогана станет 4 сентября. При этом Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщал, что президенты могут встретиться в Москве 8 сентября. В Кремле, говоря о переговорах лидеров, лишь отметили, что встреча состоится совсем скоро.
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