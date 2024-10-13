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СМИ: Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным, Си и Моди на саммите БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ходе саммита БРИКС, который состоится в Казани, провести переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.
«Если в последнюю минуту не произойдет неожиданного развития событий, ожидается, что Эрдоган примет участие в саммите и проведет двусторонние встречи с лидерами России, Китая, Индии и других стран», — заметил колумнист издания Фикрет Акфират.
При этом автор материала напомнил, что Эрдоган ранее сравнил БРИКС с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и что по его мнению участие Турции в подобных структурах не означает отказа от НАТО.
Кроме того, Акфират указал на значимость предстоящего саммита для Турции и всего мира, а также назвал его «крупным дипломатическим успехом» Владимира Путина.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Российский лидер планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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