Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин и Эрдоган проведут отдельную встречу во время саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани. Лидеры подтвердили договоренность во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля.
Эрдоган также поздравил Путина с днем рождения. Обсуждались российско-турецкие отношения, была выражена готовность к дальнейшему их развитию. Кроме того, главы государств затронули ряд двусторонних и международных тем, в том числе события на Ближнем Востоке.
Семмит БРИКС состоится в столице Татарстана 22-24 октября 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»