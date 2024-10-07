Путин и Эрдоган проведут отдельную встречу во время саммита БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани. Лидеры подтвердили договоренность во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля.

Эрдоган также поздравил Путина с днем рождения. Обсуждались российско-турецкие отношения, была выражена готовность к дальнейшему их развитию. Кроме того, главы государств затронули ряд двусторонних и международных тем, в том числе события на Ближнем Востоке.

Семмит БРИКС состоится в столице Татарстана 22-24 октября 2024 года.