Банк России снизит ключевую ставку до 17%, допускает возможность дальнейшего снижения

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 3 процентных пункта – с 20% до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Сохраняются риски для финансовой стабильности, однако они перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

«Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», – говорится в заявлении.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – подчеркнул регулятор.