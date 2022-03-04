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Экономика
4 марта 2022  08:22

ЦБ на 18% снизил комиссию для физлиц при покупке валюты через брокеров

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С 4 марта комиссия для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров уменьшилась с 30% до 12%. Об этом сообщает Банк России.

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Помимо этого, принято решение о введении комиссии на приобретение валюты через брокеров ля юридических лиц. Она также составит 12% от суммы операции.

ЦБ уточнил, что сегодня торги на Мосбирже снова не состоятся.

#центробанк #комиссия
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