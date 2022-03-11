СМИ: Байден 11 марта предложит отменить статус нормальных торговых отношений с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня, 11 марта, в совместном заявлении с Европейским союзом и «Большой семеркой» призовет лишить Россию всех торговых преференций. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на информированные источники.

По оценке агентства, приостановка нормальных торговых отношений лишит РФ привилегий и приведет к повышению тарифов на импорт из нее, а также поставит ее «в один ряд с Кубой и КНДР».

При этом Байден не сможет сам поменять торговый статус России. Это вправе сделать только Конгресс США. Вместе с тем соответствующие меры уже приняла Канада. Есть похожие планы и у Европейского Союза.

Планы Байдена объявить о введении новых мер против России в ответ на операцию на Украине подтвердил Белый дом, передает РИА Новости.

«В 10.15 (18.15 по Москве) Президент [США] объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности», — говорится в расписании Байдена.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.