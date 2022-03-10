СМИ: Apple и IKEA вошли в список претендентов на национализацию в России

В Правительство России и Генеральную прокуратуру направлен список из 59 компаний, которые могут быть национализированы из-за прекращения работы на территории страны. Об этом рассказал руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, пишет газета «Известия».

«Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие», — пояснил собеседник издания.

По словам общественника, к работе над списком предполагается привлечь правоохранительные органы, Минпромторг РФ и Роспотребнадзор. Перечень является открытым, в него будут вносить организации, которые «заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям», уточнил он.

По оценке Павлова, общий объем всех обязательств уходящих из РФ организаций превышает 6 трлн рублей, что равняется их выручке внутри страны за прошедшие три года.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.