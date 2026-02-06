«Смертность возвращается к доковидному уровню»: Минздрав РТ о достижениях года и планах

Как в Татарстане приближали медицинскую помощь к сельским жителям, что будет с перегруженной поликлиникой Республиканского онкодиспансера и какие решения готовятся для преодоления кадрового дефицита – эти и другие вопросы стали ключевыми на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ.





Сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан подвели итоги прошлого года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У каждого десятого татарстанца есть риски развития того или иного заболевания

Сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан подвели итоги прошлого года. Докладывал о них новый министр Альмир Абашев – он только 8 октября прошлого года занял этот пост, перейдя с должности первого зама, на которой проработал шесть лет.

В целом медицинские организации республики обеспечили:

более 20 млн амбулаторных посещений;

свыше 1 млн госпитализаций;

около 30 тыс. высокотехнологичных вмешательств.

«Главным результатом деятельности всего медицинского сообщества стало снижение смертности. Показатель возвращается к доковидным значениям», – отметил Абашев.

В Республике Татарстан распространенность хронических неинфекционных заболеваний сегодня составляет 182 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Это на 3% выше среднего показателя по России, но за этими данными стоит высокая выявляемость заболеваний – это результат проводимых профилактических мероприятий.

В 2025 году 900 тысяч татарстанцев прошли диспансеризацию. У каждого десятого выявлены риски развития того или иного заболевания.

«Несмотря на преобладание людей пожилого возраста среди сельского населения, распространенность болезней у них на 21% ниже, чем у горожан. Но это, вероятно, связано с тем, что жители села реже обращаются к врачам, причем на более поздних стадиях развития заболевания. Для приближения медицинской помощи в прошлом году в 216 удаленных населенных пунктах работали 27 мобильных поликлиник со специалистами ведущих клиник. Они провели более 330 тысяч приемов», – рассказал глава Минздрава.

Напомним, что в 2025 году началась вторая волна национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Альмир Абашев: «Главным результатом деятельности всего медицинского сообщества стало снижение смертности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заболеваемость сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями растет

Основными причинами смерти в мире являются сердечно-сосудистые патологии и рак. Как обстоит ситуация с этими заболеваниями в Татарстане?

Распространенность болезней системы кровообращения растет и составила 348 случаев на тысячу человек – опять же за счет качественной диагностики. Около 95% жителей РТ, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, охвачены диспансерным наблюдением. Благодаря этому инфарктов и инсультов стало меньше.

В конце прошлого года в Татарстане был открыт восьмой крупный сердечно-сосудистый центр в городе Чистополе. Врачами ведущих клиник республики было выполнено 28 трансплантаций сердца.

«Заболеваемость злокачественными новообразованиями тоже идет вверх. Во время диспансеризации выявляется каждый четвертый случай колоректального рака, при этом более 76% – на ранних стадиях. Мы смогли достичь этого за счет масштабного обновления оборудования по республиканской программе», – отметил министр здравоохранения РТ.

В то же время поликлиника Республиканского онкодиспансера испытывает колоссальную нагрузку из-за нехватки мощностей. Как планируется решить проблему? В этом году часть онкопациентов будет получать помощь в первичных онкологических кабинетах. Также Альмир Абашев обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, который тоже участвовал в заседании коллегии, за помощью в строительстве нового более мощного корпуса поликлиники РКОД.

В 2025 году удалось на 27% снизить потери детей первого года жизни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Младенческая смертность продолжает снижаться

Татарстан занимает третье место в Российской Федерации по наименьшим показателям младенческой смертности – в регионе она составляет всего 1,9 промилле. В 2025 году удалось на 27% снизить потери детей первого года жизни.

«Снижению младенческой смертности, а также предотвращению случаев материнских потерь способствовала командная работа перинатальных центров и педиатрической службы республики, внедрение института кураторов в педиатрии и ежедневного контроля за тяжелыми пациентами со стороны Министерства здравоохранения», – объяснил Альмир Абашев.

За прошлый год в Татарстане количество смертельных отравлений алкоголем снизилось на 32%. Помимо летальных исходов наблюдается снижение количества алкогольных психозов на 21%.

«5511 человек прошли процедуру кодирования, у половины из них достигнута стойкая ремиссия. В рамках проекта «Точка трезвости», направленного на родителей, злоупотребляющих алкоголем, удалось сохранить в семьях более 1200 детей», – рассказал Абашев.

«Наибольший дефицит врачей наблюдается в первичном звене, малых городах, сельских, труднодоступных территориях и по отдельным врачебным специальностям» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правительство разработает программу, призванную решить вопрос нехватки врачей

Обеспеченность врачами в Татарстане составляет 35 на 10 тысяч человек. Наиболее дефицитные специальности – участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи. Не хватает анестезиологов-реаниматологов, неонатологов.

Дефицит кадров в медицине – довольно известная и насущная проблема. В республике неустанно ищут методы ее решения. В Нижнекамске и Зеленодольске по программе социальной ипотеки уже в этом году медработникам выдали квартиры. В Набережных Челнах действует муниципальная поддержка в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

«Сегодня самый главный для нас вопрос в медицине – кадровый. Наибольший дефицит врачей наблюдается в первичном звене, малых городах, сельских, труднодоступных территориях и по отдельным врачебным специальностям», – отметил Рустам Минниханов.

По словам руководителя республики, Правительство РТ разработает программу, призванную решить вопрос дефицита специалистов. Она подразумевает выделение грантов.

«Но деньги не все решают. Муниципальный уровень не должен относиться к вопросам здравоохранения факультативно. Не надо перетягивать друг у друга гранты, надо привозить специалистов и решать вопросы с жильем и устройством для тех, кто переехал», – призвал Минниханов.

Татарстанцы воспользовались услугой электронной записи на прием к врачу более 14 млн раз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«РТ вошла в десятку регионов по количеству электронных записей к врачу»

«В рамках цифрового развития мы достигли того, что Республика Татарстан вошла в десятку российских регионов по количеству случаев электронной записи на прием к врачу. Татарстанцы воспользовались этой услугой более 14 млн раз», – констатировал Абашев.

Более 70% обращений жителей на портал госуслуг – это запросы на получение медицинской помощи.

«Информационные системы позволяют получать обратную связь от населения. Объем жалоб из года в год растет. Они касаются записи на прием к врачу и качества медицинских услуг. Надо повышать уровень качества работы наших медицинских учреждений», – призвал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня результаты таких обследований, как ЭКГ, активно обрабатываются с использованием сервисов искусственного интеллекта. В то же время, как отметил Альмир Абашев, значимая часть отчетности в медучреждениях РТ формируется вручную, что недопустимо в современных условиях.

Рифкат Минниханов отметил, что отделение медицинских и биологических наук – самое большое в Академии наук Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Республика уже работает в рамках современных трендов медицины»

«Отличительная черта медицинской науки в Республике Татарстан – тесное взаимодействие с вузовским сообществом и профильным бизнесом. Республика способна интегрировать новые разработки в медицинскую практику», – считает президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

По его словам, отделение медицинских и биологических наук – самое большое отделение в Академии наук. Ряд его решений применяется на федеральном уровне.

«Республика уже работает в рамках современных трендов медицины, среди которых генетика, персонализированная медицина, цифровые технологии и роботизированные системы. Дальнейшее развитие отрасли лежит в сфере искусственного интеллекта и беспилотных систем. Мы обязаны внедрять эти технологии», – подчеркнул Рифкат Минниханов.

В Академии наук считают, что необходимо вернуться к проекту формирования в Татарстане межведомственного медицинского генетического центра. Среди перспективных проектов – междисциплинарная лаборатория искусственного интеллекта, медицины и биоинформатики.

«Стоит сказать, что научно-технологический совет Минздрава начал активную работу. Считаю, что в совете должны быть не только представители здравоохранения, но и люди из науки и бизнеса. Это поможет эффективнее решать задачи, стоящие перед нами», – уверен президент Академии наук Татарстана.

По словам Раиса РТ, немаловажным показателем для медицины является удовлетворенность участников СВО условиями медицинской помощи реабилитации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В РТ пролечили более 9 тысяч солдат и офицеров

По словам Раиса РТ, немаловажным показателем для медицины является удовлетворенность участников СВО условиями медицинской помощи, реабилитации.

«В настоящее время 115 сотрудников медицинских организаций находятся в зоне СВО. Мы очень признательным им и членам их семей. Наш долг – оказать максимальное содействие раненым, которые прибывают в медучреждения Татарстана», – заявил Рустам Минниханов.

Сегодня больше 100 медиков из Татарстана исполняют свой долг перед Родиной в зоне проведения специальной военной операции. За три года в республике лечение получили более 9 тысяч солдат и офицеров. Большинство из них возвращены в строй.

