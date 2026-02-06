news_header_top
Общество 6 февраля 2026 15:55

Рустам Минниханов: Сегодня главный вопрос в медицине – кадры

Ключевым вопросом здравоохранения Татарстана сегодня является вопрос обеспечения врачами. Об этом сказал Раис РТ Рустам Минниханов на итоговой коллегии регионального Министерства здравоохранения.

«Сегодня самый главный вопрос перед нами – кадровый. Наибольший дефицит наблюдается в первичном звене, малых городах, сельских, труднодоступных территориях и по отдельным врачебным специальностям», – отметил он.

По словам руководителя республики, правительство РТ разработает программу, призванную решить вопрос дефицита специалистов. Она подразумевает выделение грантов.

«Но деньги не все решают. Муниципальный уровень не должен относиться к вопросам здравоохранения факультативно. Не надо перетягивать друг у друга гранты, надо решать вопросы с жильем и устройством для тех, кто переехал», – призвал Минниханов.

