«Мы за разумные решения в медицине»: в Минздраве РТ открыли научно-технологический совет

Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошло первое заседание научно-технологического совета Министерства здравоохранения Республики Татарстан по развитию здравоохранения.

На заседании собрались более 30 деятелей медицинского сообщества – это внештатные специалисты ведомства, руководители вузов, академики и главные врачи ведущих клиник Татарстана.

Научно-технологический совет был создан 1 июля. Проект обсуждался на протяжении последних двух месяцев.

«Сегодня мы даем старт новой отраслевой площадке, где вся медицинская общественность может выносить свои научные и технологические инициативы. Основная идея создания – опережающее развитие нашей отрасли и достижение технологического лидерства Татарстана в масштабах всей страны», – объяснил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

На совете обсуждали вопросы развития радиохирургических методов вмешательства. По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, в ближайшее время в республике появится аппарат, способный лечить онкологию и оперировать мозг при психиатрических диагнозах, а также заболевания центральной нервной системы.

«Мы заслушаем мнения специалистов, которые подготовят обзоры по мировой практике. Надеемся, что достигнем конструктивного междисциплинарного взаимодействия», – сказал Альмир Абашев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Технологические возможности республиканского здравоохранения, по словам Альмира Абашева, соответствуют самым высоким мировым стандартам. Ресурсы, которыми оно снабжается, огромны. Решить, как эффективно использовать эти ресурсы, призван совет Минздрава РТ.

«В состав совета может войти любой лидер, который признан сообществом. Мы за разумные решения, но без чрезмерных инициатив, ведь речь идет о стратегических проектах, которые имеют последствия на годы и десятилетия», – отметил Альмир Абашев.

Совет будет собираться раз в три месяца. Допускаются и внеочередные заседания, если появится экстренный повод.

«Идея создания совета обсуждалась еще при Марате Садыкове. Необходимо привлекать все, что мы сможем увидеть и рассмотреть. Мы будем всячески этому содействовать», – сказал директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов.

В заседании также приняли участие руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина, и.о. главврача РКБ Айдар Багаутдинов, главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов. Присутствовали ректор КГМУ Алексей Созинов, главврач седьмой горбольницы Артур Делян, главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким и другие функционеры здравоохранения.