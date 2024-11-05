«Твоя Аврора»: 6-летняя девочка из РТ плетет масксети и готовит чаи для бойцов СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Уроженцы Зеленодльского района Евгений, Венера и Аврора Бариновы третий год помогают бойцам-землякам на СВО. У каждого из них своя задача, а шестилетняя Аврора благодаря волонтерству родителей стала еще и призером по современному мечевому бою.

С прошлой зимы Аврора помогает маме грузить блиндажные свечи для бойцов вместе с «Боевым братством». Сейчас она участвует в плетении маскировочных сетей — трижды в неделю, когда приезжает в Зеленодольск из марийского села Помары (там семья купила дом) к тренеру на занятия по мечевому бою.

«Маскировочная сеть нужна, чтобы патроны в солдат не попали», — говорит Аврора Баринова.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Семья присоединилась к волонтерам зимой 2023 года. Инициатором стал Евгений Баринов – он хотел чем-нибудь помочь бойцам, так как по возрасту не попадал под призыв. На сборах он познакомился с тренером и волонтером Алексеем Кокуриным, узнал, в чем нуждаются наши ребята на передовой. И вся семья взялась за дело.

«Главное — начать, сейчас езжу ежемесячно. Хорошо, что семья отпускает, понимают мои девчонки, за что я благодарен», — говорит волонтер Евгений Баринов.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Начинали с малого, брали пример с крымских единомышленников. Постепенно расширяют ассортимент.

«Увидели у них первые сухие души и супы, чтобы бойцы могли нетяжелую еду с собой нести. У них ведь и бронежилет, амуниция, оружие — в совокупности большой вес дают, а тут облегченный вариант», — рассказала Венера Баринова.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Каждый раз Бариновы везут в зону СВО грузы по личным заявкам. Подобрали меню, научились правильно сушить овощи и мясо — дома поставили печку для этого. Новинка в супах — сушеный топинамбур.

Бойцы любят и чай с травами — его Аврора сама фасует и упаковывает в мешочки. Трава, заварка, сушеный лимон и курага — и витамины, и аромат. Что больше нравится, бойцы сообщают через ротных.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

За полтора года Аврора стала настоящим специалистом волонтерского движения.

«Умеет плести сети, паковать сухой душ, полностью с нуля делает чай — благодаря этому у нее появилась мечта: открыть собственную чайхану. Умеет крутить картон в окопные свечи», — рассказала ее мама Венера.

И писать малышка научилась, увидев фото счастливого солдата с открыткой. Теперь в каждую коробку она вкладывает письмо со словами: «Привет, солдат! Шлю тебе суп и кашу, кушай хорошо, бей врага, твоя Аврора».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Аврора — чемпионка России по мечевому бою, побеждает всех, а пока она тут бьется, родители плетут сети. Все вместе помогаем, кто как может», — с гордостью говорит о своей подопечной младший тренер, руководитель школы современного мечевого боя (Зеленодольск) Анжелика Мухаметгалиева.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

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Фото предоставлено Юлией Озеровой