«Слышишь крик, вставай, братан»: боец из Заинска рассказывает о СВО в стихах

Фото предоставлено Раушанией Сибатовой

Боец с позывным Мажор из Заинска – человек с непростой судьбой, чья жизнь кардинально изменилась после начала специальной военной операции. Недавно, вернувшись домой на две недели отпуска, он поделился своими переживаниями и изменениями, которые произошли с ним за время службы.

Находясь на передовой, Мажор начал писать стихи, посвященные судьбе солдат, ежедневно сталкивающихся со смертью. Одно из его произведений, «Встреча со смертью», начинается так: «И вот настал твой последний день, закапывай свои обещания… Слышишь крик, вставай, братан! Открыв глаза, понимаешь: тебя несет твой брат. Снова не закрывай глаза, ты будешь жить».

Фото предоставлено Раушанией Сибатовой

Вернувшись с поля боя, вместо отдыха он брал в руки телефон и находил время для творчества.

Мажор признается, что участие в СВО сильно изменило его восприятие мира: «Мировоззрение поменялось очень сильно. Раньше я был открытым, сейчас стал чуть-чуть не замкнутым, а даже погрубее, подобрее... Оно всё перемешалось», – признался солдат.

Татарстанец не имел военного опыта, но имел армейский – когда-то проходил контрактную службу в Таджикистане. В марте прошлого года он решил присоединиться к СВО, чувствуя, что может быть полезен благодаря своим навыкам. «Я знал, что могу принести там пользу, есть какие-то навыки», – говорит солдат.

Кроме того, его отец и отчим были мобилизованы, друзья подписали контракт, что также повлияло на его решение.

На месте службы Мажора много солдат из Татарстана, включая Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Бугульму. Он отмечает, что поддержка с Родины ощущается и ценится:

«Вот с "Аркадия" кто-то, бабушки, тети там делают, это всё привозят: масксети, питание, супы. Хорошо помогают. Притом, когда ты умеешь это всё балансировать, супы что-то там добавишь из этого, с того...» – поделился боец.

Он также упоминает гороховый суп с тушенкой, привезенный из дома, который особенно нравился товарищам.

Несмотря на трудности и опасности, Мажор сохраняет оптимизм и надеется на скорое возвращение домой. Он благодарит всех за поддержку и выражает уверенность в победе.

Фото предоставлено Раушанией Сибатовой

Мажор учился в татарской гимназии Заинска. Его классный руководитель, Юлия Горшкова, гордится своим учеником и вспоминает его как дружелюбного и общительного парня: «Очень дружелюбный, со всеми общался, мог найти общий язык. Даже на улице, когда ты его еще не видишь, он бежит: "Юлия Егоровна, здравствуйте, как у вас дела?", – вспоминает учительница.

Юлия Егоровна также активно поддерживает фронт. «В свободное от уроков время я вместе с учениками шью для бойцов пижамы. Вот это у нас от пижамы штаны раненым в госпиталь, а это верх-низ, такая пара мягкие теплые, как раз им по сезону», – рассказала она.

Фото предоставлено Раушанией Сибатовой

Она добавляет, что ее сын также воюет и она гордится им, как и своими учениками.

«У меня один сын тоже на войне с первых дней, и в Сирии воевал. И сейчас воюет, патриот тоже. Победа будет за нами, говорят они. Дай Бог, чтобы они вернулись здоровые, живые, потому что мы ждем от них весточку», – отметила Юлия Горшкова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

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С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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