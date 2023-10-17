«Служба по контракту актуальна и востребована»: в Зеленодольске прошел пикет «ВСЕ СВОИ»

В Зеленодольске состоялся пикет в поддержку набора добровольцев на контрактную службу в рамках марафона «ВСЕ СВОИ». К участию присоединились сотрудники СМИ, юнармейцы, представители молодежных организаций, жители города, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

«Подобные мероприятия помогают привлечь внимание к набору добровольцев на контрактную службу. Сегодня служба по контракту актуальна и востребована. На все вопросы мы всегда готовы ответить», — сказал военком города Ильшат Паймурзин.

В основном информация на пикете интересна мужскому населению, молодые люди задают вопросы, активно интересуются.

На сегодняшний день порядка 200 человек из Зеленодольского района уже служат по контракту. Для военнослужащих организована поддержка, проходят регулярные встречи как с бойцами, так и с их семьями. Оказывается материальная поддержка, производятся социальные выплаты.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев встретился с военнослужащими, находящимися на побывке.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону