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Фельдшер из Татарстана в зоне СВО: «Ощущается нехватка по врачам и среднему медперсоналу»
Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев встретился с военнослужащими, находящимися на побывке. Участники встречи за чашкой чая говорили о быте в зоне спецоперации, службе, помощи, которая необходима семьям военнослужащих, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Каждый из ребят смог поделиться волнующими вопросами с главой района.
«Идет большая нехватка по врачам, среднему медперсоналу, это очень ощущается, — рассказал боец. Раньше он работал фельдшером в местной больнице, сегодня спасает жизни товарищей на линии соприкосновения. — Мы также на местах проводим обучение, чтобы ребятам было спокойнее».
«Вы с честью несете службу, в адрес района приходят лишь положительные отзывы о зеленодольцах. Это вызывает высокий уровень уважения и гордости за земляков», — отметил Афанасьев.
Глава муниципалитета рассказал, что сегодня идет набор на контрактную службу, сегодня в ряды военнослужащих вступили уже более 200 человек.
Все запросы, поступающие от семей мобилизованных, оперативно берутся в работу, им оказывается поддержка. Активно работает «Боевое Братство», фонд «Защитники Отечества».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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