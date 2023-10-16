Фельдшер из Татарстана в зоне СВО: «Ощущается нехватка по врачам и среднему медперсоналу»

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев встретился с военнослужащими, находящимися на побывке. Участники встречи за чашкой чая говорили о быте в зоне спецоперации, службе, помощи, которая необходима семьям военнослужащих, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Каждый из ребят смог поделиться волнующими вопросами с главой района.

«Идет большая нехватка по врачам, среднему медперсоналу, это очень ощущается, — рассказал боец. Раньше он работал фельдшером в местной больнице, сегодня спасает жизни товарищей на линии соприкосновения. — Мы также на местах проводим обучение, чтобы ребятам было спокойнее».

«Вы с честью несете службу, в адрес района приходят лишь положительные отзывы о зеленодольцах. Это вызывает высокий уровень уважения и гордости за земляков», — отметил Афанасьев.

Глава муниципалитета рассказал, что сегодня идет набор на контрактную службу, сегодня в ряды военнослужащих вступили уже более 200 человек.

Все запросы, поступающие от семей мобилизованных, оперативно берутся в работу, им оказывается поддержка. Активно работает «Боевое Братство», фонд «Защитники Отечества».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.