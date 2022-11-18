Служба безопасности Швеции нашла на «Северных потоках» остатки взрывчатки

Служба безопасности Швеции подтвердила, что утечки газа на «Северных потоках» произошли из-за диверсии. По данным ведомства, с места происшествия изъяли предметы, на которых обнаружены остатки взрывчатого вещества.

«Расследования на месте преступления, проведенные на месте происшествия в Балтийском море, подробно задокументировали значительные повреждения газопроводов в результате взрывов. Было произведено несколько изъятий, и, среди прочего, были обнаружены посторонние предметы. В ходе проведенных анализов были выявлены остатки взрывчатых веществ на нескольких изъятых посторонних предметах», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Эксперты продолжают расследование, чтобы позже сделать «более определенные выводы». Отмечается, что дальнейшая работа покажет, последует ли обвинение и привлечение к ответственности.

«То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно. Шведская полиция безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры, исходя из миссии органа по защите Швеции и ее безопасности», – говорится в релизе.

Напомним, повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» зафиксировали 26 сентября, причиной назвали мощные подводные взрывы. Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобритании в подрыве трубопроводов, а также в теракте на Черноморском флоте. В Кремле подчеркивали, что Россию к проведению расследования не допускают.