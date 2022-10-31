Песков ответил на вопрос о доказательствах участия Британии в теракте на Черноморском фло

Сделанные Минобороны РФ заявления об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают доверия, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос о том, есть ли у России доказательства участия в атаке Британии, он призвал ориентироваться на данные военного ведомства.

«Достаточно для всех заявления Минобороны <...> это более чем официальный источник информации, заслуживающий доверия», — цитирует Пескова РИА Новости.

На вопрос журналистов, получил ли Кремль доказательства причастности к теракту Великобритании на корабли и трубопроводы «Северных потоков», представитель Кремля ответил, что «у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства».

Напомним, в минувшую субботу Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобритании в планировании, обеспечении и реализации подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября, а также в теракте на Черноморском флоте. Позднее МИД РФ заявил, что Россия готовит ответ на причастность Британии к теракту.