Слушаюсь и повинуюсь: Мишустин испытал робота-манипулятора на «Иннопроме»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке «Иннопром» испытал работу робота-манипулятора А12 компании «Эйдос-Робототехника».

«Робот. Дай молоток», – скомандовал Мишустин в специальный микрофон. «Слушаю и повинуюсь», – ответила машина. Премьер засмеялася, добавив, что «все честно» и заранее он об испытании ни с кем не договаривался.

На промышленных предприятиях этот аппарат используют для замены людей на сложных или опасных участках, чтобы стабилизировать качество продукции и снижать рисков травматизма, пишет ТАСС. Манипулятор получает голосовое задание передать тот или иной инструмент, определяет среди имеющегося у него набора нужный и передает его говорящему.

Напомним, что сегодня Мишустин также анонсировал промышленную ипотеку по 5% годовых, и призвал достичь технологической независимости в фармацевтике.