Мишустин рассказал о запуске промышленной ипотеки под 5% годовых

В России запустят промышленную ипотеку по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, работа над программой завершается, она будет запущена в ближайшее время, передает «Коммерсантъ». В Кабмине уверены, что это поможет быстрее реализовывать инновационные проекты.

Ипотеку будут выдавать под две новые категории площадок — экотехнопарки и экопромышленные парки, которые будут создаваться для переработки отходов и выпуска различных видов продукции из вторсырья, пояснил Мишустин. Причем предприниматели смогут воспользоваться также мерами государственной поддержки индустриальных парков.

Ранее создать промышленную ипотеку предложил Президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, это поможет российскому бизнесу «развернуть выпуск необходимой продукции».