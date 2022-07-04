Мишустин: Успехи в фармацевтике не должны базироваться на импортных компонентах

России необходимо достичь технологической независимости в фармацевтике. Успехи отечественной науки не должны основываться на импортных компонентах, подчеркнул на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах, поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырьем, оборудованию», — подчеркнул Председатель Правительства.

Он отметил, что пандемия стала яркой иллюстрацией того, «как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью».

«Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны», — заключил российский Премьер.