Слушания по намыву грунта у чаши «Казан» для строительства соборной мечети перенесли

Общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка у чаши «Казан» перенесли на неопределенное время.

На общественное обсуждение предлагалось вынести предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан».

Организовало мероприятие компания «Эко М», которая и разрабатывала материалы.

Общественные обсуждения должны были состояться в культурном центре «Московский» и начаться в 10 утра. Однако, по информации пресс-службы мэрии, через 10 минут после начала процедуры поступило сообщение о минировании здания культурного центра. Все участники были эвакуированы. Сообщение оказалось ложным, информация передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

«Обращаем внимание, что общественные обсуждения не отменены, а перенесены. О дате проведения обсуждений проинформируем дополнительно», – сообщили «Татар-информу» в мэрии.

Проект предполагает создание искусственного земельного участка площадью 14,2 га. Строительство планируется в два этапа. На первом – намыть 9,9 га под строительство Соборной мечети, на втором – еще 4,3 га под обустройство рекреационной зоны и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения центра семьи «Казан». «Территория создания искусственного земельного участка расположена на левом берегу Куйбышевского водохранилища, в районе ул. Сибгата Хакима, г. Казань, на свободной от застройки территории», – говорится в материалах.