Минниханов предложил провести международный конкурс по проекту Соборной мечети в Казани

Для выбора проекта Соборной мечети в Казани нужно провести международный конкурс, аналогичный тому, что проводился перед началом строительства нового камаловского театра. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казгордумы.

«Мэр выбрал, какой театр у нас должен быть, мы поддержали. В планах у нас Соборная мечеть, сейчас прорабатывается вопрос, где она должна быть. Нужно также будет выйти на конкурс, чтобы в Казани Соборная мечеть тоже была достойной», - сказал Минниханов.

Ранее в Казани прошел открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Победу одержал консорциум под лидерством московской компании «Ваухаус».

В Казани сегодня прошло заседание Казанской городской думы, посвященное итогам 2021 года и планам на 2022 год.