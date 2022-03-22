«Слуцкого отберезучили»: Агент Селюк призвал наставника «Рубина» прекращать играть в КВН

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал разгромное поражение «Рубина» в Москве со счётом 1:6 в матче против ЦСКА.

По словам футбольного функционера, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому пора начинать брать уроки у братьев Березуцких.

«Братья Березуцкие тестировали своего учителя и отберезучили так, что Слуцкому пора прекращать играть в КВН и начинать брать уроки у братьев. Братья – молодцы и нужно, конечно, похвалить руководство ЦСКА за грамотную трансферную политику. В последние годы она ничего кроме недоумения не вызывала. Но этой зимой селекционный отдел поработал очень продуктивно. ЦСКА получил качественное усиление. Все новички сейчас играют главные роли, приносят большую пользу. И теперь не братья должны брать советы у своего учителя Слуцкого, а он у них», – цитирует Селюка «Советский спорт».

Напомним, после поражения от ЦСКА в Москве со счетом 1:6 ряд СМИ заявили, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может быть уволен до конца этого сезона. Однако, чуть позже спортивный директор казанцев Рустем Сайманов заявил о полном доверии к Слуцкому.

Ранее спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский заявил, что «Рубин» до конца сезона покинут еще три легионера.