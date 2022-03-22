«Он будет работать вечно у нас»: в «Рубине» заявили о полном доверии к Слуцкому

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера клуба Леонида Слуцкого.

По словам футбольного функционера, в казанском клубе полностью доверяют наставнику команды.

«Конечно, в клубе есть полное доверие к Слуцкому. Можно ли говорить, что Слуцкий доработает до конца сезона? Да он вообще будет работать вечно у нас», — цитирует Сайманова ТАСС.

Напомним, после поражения от ЦСКА в Москве со счетом 1:6 ряд СМИ заявили, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может быть уволен до конца этого сезона.

Ранее спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский заявил, что «Рубин» до конца сезона покинут еще три легионера.