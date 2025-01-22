Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну и подчеркнул потери
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну и призвал мир не забывать об этом.
«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну», - написал Трамп в соцсетях (перевод по РИА «Новости»).
При этом, освобождая весь мир от фашистов-захватчиков, Россия, по словам Трампа, потеряла «почти 60 млн» человек.
Отметим, что, по официальной статистике, СССР потерял около 27 млн граждан (это и военнослужащие, и гражданские лица).
Власти РФ неоднократно говорили, что на Западе пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна должна сохранить правду о Великой Отечественной войне и не дать подделать и исказить ее истории.
Ранее Трамп призвал Россию завершить СВО, иначе «будет только хуже».