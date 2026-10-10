Мощная волна антироссийских санкций и русофобии в скором времени может прекратиться, уступив место прагматизму и здравому смыслу. Такое мнение выразил лидер ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Большая тройка и “партия войны” в полном шоке от сделки [Президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа по дизельному топливу. <…> Похоже, что мощная волна антироссийских санкций и русофобии в не столь отдаленном будущем лопнет, как мыльный пузырь. Возобладают здравый прагматизм и здравый смысл», – написал он в соцсети X.

Слуцкий заявил, что новость о соглашении лидеров России и США по поставкам нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки вызвала панику в Париже, Лондоне и Берлине.

Политик назвал «истеричного украинского узурпатора и его группу поддержки в Европе» препятствиями на пути урегулирования ситуации на Украине и восстановления мировой экономики.

«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон явно поторопился, пытаясь похоронить “дух Анкориджа”», – добавил Слуцкий.

Ранее США приостановили действие ограничений на импорт дизельного топлива из России, а также вторичных санкций против его продажи на мировом рынке.

Позже курирующий топливно-энергетический комплекс страны вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынки Соединенных Штатов и других стран 300 тыс. тонн дизельного топлива, а в ноябре экспорт дизеля может быть доведен до 500 тыс. тонн.