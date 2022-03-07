Слуцкий рассказал, когда пройдет четвертый раунд переговоров России и Украины

Следующая встреча делегаций России и Украины состоится в самое ближайшее время. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«А следующий раунд, обратите внимание, раунды идут практически через день, — рассказал депутат. — Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Белоруссии в самое-самое ближайшее время. Точную дату пока не назову».

Слуцкий также выразил мнение, что было бы наивно предполагать, что подготовленные российской стороной документы были бы подписаны на сегодняшних переговорах с Украиной, поскольку они объемные и требуют изучения, передает РИА Новости.

Как ранее сообщил помощник Президента РФ Владимир Мединский, российская сторона поставила перед украинской делегацией ребром вопрос о гуманитарных коридорах. Кроме того, на сегодняшней встрече продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, но она идет непросто.