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Ру Тат
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Официальная хроника
7 марта 2022  22:36

Слуцкий рассказал, когда пройдет четвертый раунд переговоров России и Украины

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Следующая встреча делегаций России и Украины состоится в самое ближайшее время. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. 

«А следующий раунд, обратите внимание, раунды идут практически через день, — рассказал депутат. — Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Белоруссии в самое-самое ближайшее время. Точную дату пока не назову». 

Слуцкий также выразил мнение, что было бы наивно предполагать, что подготовленные российской стороной документы были бы подписаны на сегодняшних переговорах с Украиной, поскольку они объемные и требуют изучения, передает РИА Новости.

Как ранее сообщил помощник Президента РФ Владимир Мединский, российская сторона поставила перед украинской делегацией ребром вопрос о гуманитарных коридорах. Кроме того, на сегодняшней встрече продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, но она идет непросто.

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