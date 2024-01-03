Слуцкий назвал истеричной авантюрой призыв Сикорского поставить Киеву дальнобойные ракеты

Всё НАТО работает над тем, чтобы сломить Россию, однако это у альянса не получится, на каждый удар Россия будет отвечать ударами возмездия. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя призыв главы польского МИД Радослава Сикорского поставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

«Ну что же: если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры главы польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к Третьей мировой войне, — написал в своем телеграм-канале Слуцкий. — Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает».

Он подчеркнул, что все люди, не оболваненные враньем Брюсселя и Вашингтона, давно понимают, что реальной целью Запада остается Россия.

«Всё НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия», — сказал Слуцкий.

В соцсети Х польский министр заявил, что на действия России 31 декабря нужно отреагировать, ужесточив санкции и поставив ВСУ «ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры» на российской территории. Ранее его призыв прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя отметил, что несмотря на теракт, совершенный киевским режимом, ВС РФ продолжат наносить удары только по военной инфраструктуре противника.