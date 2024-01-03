Глава МИД Польши призвал Запад передать дальнобойные ракеты Украине

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал передать Украине дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России. Причиной послужил ответ Москвы на ракетные удары ВСУ по Киеву — 31 декабря ВС РФ поразили несколько военных объектов на территории страны.

В соцсети Х Сикорский заявил, что на последние действия России нужно отреагировать, ужесточив санкции и поставив ВСУ «ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры» на территории РФ.

Напомним, что 30 декабря ВСУ совершили удар по центру Белгорода. В результате погибли 25 человек, среди которых было пять детей.

Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя подчеркнул, что несмотря на теракт, совершенный Украиной, ВС РФ продолжат наносить удары только по военной инфраструктуре противника.