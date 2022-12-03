Слуцкий: Евросоюз сам себе устраивает энергокризис потолком цен на российскую нефть

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 потолка цен на российскую нефть, заявил, что страны Евросоюза сами себе устраивают энергетический кризис. Об этом передает РИА Новости.

«Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США, – сказал парламентарий. – Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран».

Он отметил, что Россия не будет продавать нефть по таким ценам, поскольку для Москвы важна «экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"».

«Вслед за ЕС G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет», – напомнил Слуцкий.

В пятницу сообщалось, что Совет ЕС официально подтвердил введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Позже стало известно, что страны Группы семи и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку черного золота из РФ.