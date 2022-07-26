Сложный пазл или страшный сон КХЛ: что не так у Знарка с квартетом звеньев «Ак Барса»

Наставник «Ак Барса» Олег Знарок успел показать первый проект сочетания звеньев на следующий сезон КХЛ. Этот пазл был показан на двусторонней игре и открытой тренировке команды. Спортивная редакция «Татар-информа» рецензирует каждую пятерку, называя наиболее дискуссионные решения нового главного тренера клуба.

Олег Знарок уже сделал первую ставку по сочетаниям звеньев команды, которые этим летом буквально блещут звёздами в своих составах Фото: www.ak-bars.ru

Олег Знарок уже сделал первую ставку на состав звеньев «Ак Барса»

Первые очертания обновленного «Ак Барса» мы увидели в ходе первой двусторонней игры, которую в записи показали официальные соцсети клуба. А 20 июля казанцы открыли двери журналистам на открытую тренировку. Между этими событиями прошло четыре дня, а составы пятерок за это время не изменились. Это говорит о том, что Олег Знарок уже сделал первую ставку по сочетаниям звеньев команды, которые этим летом буквально блещут звёздами в своих составах.

Спортивная редакция «Татар-информа» проводит ревизию существующих наработок Олега Знарка и показывает спорные места, над которыми новому главному тренеру «Ак Барса» еще предстоит поломать голову. На инфографике в тексте представлены текущие сочетания звеньев атаки и пар защитников.





Давайте рассмотрим каждую пятерку отдельно. Меньше всего вопросов вызывает первая линия. Защитники Войнов и Хафизуллин объективно превосходят по мастерству всех игроков обороны, которые достались в наследство Знарку от Дмитрия Квартальнова. Более того, и третий по уровню защитник является новичком клуба. Но о Василии Токранове мы поговорим, когда пойдет речь о второй пятерке.

Радулов и Шипачев ехали в «Ак Барс» под роли в первом звене

В атаке первого звена фамилии Радулова и Шипачева ждали практически все эксперты. Только часть болельщиков «Ак Барса», привыкшая к «размазанности» звезд по тройкам команды Квартальнова, пыталась фантазировать на тему Радулова во второй линии. Но очевидно, что звезды масштаба Шипачева и особенно экс-звезды НХЛ Радулова перешли в «Ак Барс» исключительно под первое звено. Знарок, понятно, велосипед придумывать здесь не будет. Условный Коваленко или Галимов в первой пятерке у него не появится.

Таким образом, единственный вопрос в стартовой линии касался фамилии третьего форварда. При создании убойного сочетания здесь напрашивался Станислав Галиев, который здесь и сейчас проводит свои лучшие сезоны в «регулярках». К тому же он является обладателем Кубка Гагарина 2018 года, когда стал лучшим снайпером среди всех команд плей-офф.

Но пока Знарок делает ставку на Дмитрия Кагарлицкого. Отметим, что оба кандидата на место в первой тройке успешно играли в «Динамо» с центральным нападающим Вадимом Шипачевым, который этим летом сменил Москву на Казань.

Станислав Галиев обладает тонким пасом, убойным броском, качественным катанием и владением шайбы, а также дриблингом и кубковым характером Фото: www.ak-bars.ru

Почему Галиев во втором звене, а Кагарлицкий в первом

В решении Знарка видится определенная логика. Дело в том, что Станислав Галиев куда более универсальный, чем Кагарлицкий. Станислав обладает тонким пасом, убойным броском, качественным катанием и владением шайбой, а также дриблингом и кубковым характером. То есть он в состоянии быть первым номером в своем звене.

Кагарлицкий же более узкоспециализированный игрок, который при хороших партнерах способен много забивать. Таким образом, Знарок собирает сильное первое звено, а вторую тройку попробует построить вокруг Галиева.

При этом очевидно, что Станислав войдет в первую бригаду большинства. Да и вообще, пока идет предсезонная подготовка и контрольные матчи, решение тренера еще может поменяться. Но вряд ли. Ведь в той же двусторонке первое звено «Ак Барса» выглядело очень мощно, а Кагарлицкий не только не выпадал, но и забросил решающую шайбу.

Вместо Петрова или Тарасова: где найдет место Дмитрию Воронкову Олег Знарок

Во второй пятерке помимо ребуса «Галиев vs Кагарлицкий» наибольшие вопросы вызывает 32-летний Кирилл Петров. Нет, во времена Квартальнова в «Ак Барсе» по итогам сезонов Петров стабильно был в топ-5 бомбардиров клуба. Казанский воспитанник «на бумаге» выглядит хорошим вариантом для второго звена «Ак Барса».

Однако при такой расстановке место в топ-6 не находится для одного из главных «проспектов» команды – Дмитрия Воронкова. А ведь именно Олега Знарка можно считать последним шансом «Ворона» уйти с роли силовика сдерживающих звеньев, куда его загнал Квартальнов.

В остальном по второй пятерке практически всё ясно. Разве что для атакующего защитника Токранова во второй паре защитников можно было бы попробовать не универсала Юдина, а «домоседа» Хенкеля.

Дмитрию Воронкову может достаться не только место Петрова во втором звене, но и Даниила Тарасова в третьем Фото: www.ak-bars.ru

«Ворон» может отправить на обмен Тарасова и усилить связку Зарипова с Галимовым

Продолжая о Дмитрии Воронкове, заметим, что ему может достаться не только место Петрова во втором звене, но и Даниила Тарасова в третьем. Более того, если нахождение Кирилла во второй тройке логично, то выбирая между Воронковым и Тарасовым в третьем звене, плюсов у последнего практически не видно.

На открытой тренировке Знарок называл физические качества Тарасова хорошим дополнением к «золотым» рукам и мышлению Даниса Зарипова. Но «физика» Воронкова еще предпочтительнее. Тем более он местный воспитанник, хоть и родился за пределами Казани. В перспективе 21-летний Воронков может стать для «Ак Барса» новым Алексеем Чупиным.

Тарасов же старше на 10 лет и пока запомнился в Казани лишь тем, что стал самым главным разочарованием селекционной работы клуба с Маратом Валиуллиным в роли генменеджера. По-хорошему, Тарасова можно обменять на еще одного качественного защитника. Ведь в линии обороны «Ак Барса» куда меньше сильных исполнителей, чем в атаке.

Что касается ставки Знарка на связку Галимов и Зарипова в третьем звене, то она видится идеальной. В той же двусторонней игре всё действо началось с дубля Галимова с передач 41-летнего капитана. Данис говорил в интервью «Татар-информу», что ему нужно постоянное место в составе, чтобы приносить максимальную пользу. Связка с молодыми Галимовым и Воронковым была бы идеальна. К тому же Воронков и Зарипов являются кандидатами во вторую бригаду большинства. Первый принес бы пользу на пятачке, а второй добавил бы креатива в реализации лишнего.

Знарок пару лучших разрушителей лиги не разобьет, Сафонову остается сразиться с Бурмистровым за место в составе

Четвертую пятерку на льду базы «Ак Барса» мы пока не видели. Артем Лукоянов восстанавливается после травмы. Но Знарок уже воссоединил чемпионскую связку Глухова и Бурмистрова. Очевидно, что в это сочетание совершенно точно попадет Артем Лукоянов. Один из лучших чеккеров лиги и вице-капитан «Ак Барса» у Знарка будет безальтернативным игроком бригад меньшинства. Таким образом, очертания атакующей тройки в четвертом звене понятны.

Единственный ее минус заключается в том, что места в основном составе может не получить 21-летний Илья Сафонов. Талантливому форварду предстоит конкуренция с опытным Бурмистровым и стоит быть готовым занять место в любом звене в случае травм.

Что касается четвертой пары защитников, то уже можно говорить, что опытнейший Максим Чудинов подпишет контракт с «Ак Барсом», если его не подведет здоровье в это межсезонье. По двусторонней игре и открытой тренировке Чудинов оставил приятное впечатление, что и подтвердил Знарок, общаясь с журналистами. В свою очередь, жесткий Кирилл Адамчук выглядит идеальным вариантом защитника четвертой пары. И в меньшинстве 28-летний хоккеист должен помочь.

Как вы видите, при данной композиции пятерок места в составе не просматривается для Никиты Дыняка и Кирилла Панюкова. Им нельзя предъявить особых претензий по игре в прошлом сезоне, но «Ак Барс» Квартальнова по именам был куда проще, а с усилением состава этим хоккеистам просто не видно места в основном составе.

Марат Валиуллин сделал ставку на дуэт местных воспитанников. Очевидно, что основным здесь будет вратарь Тимур Билялов Фото: www.ak-bars.ru

Дыняк и Панюков – главные пострадавшие от нашествия звезд в «Ак Барсе», Кателевскому нужен вариант с арендой

Дыняк – неплохой универсал, но он слабее в атаке любого из кандидатов на место в топ-6. Также он уступает сильнейшим разрушителям «Ак Барса» в обороне. Дыняка с его небольшим контрактом можно оставить для ротации, если сам хоккеист будет не против много играть за «Барс» в ВХЛ. Но по логике, он должен быть против. Все же хоккеист созрел для игры в КХЛ в команде среднего порядка.

Ну а больше всего жаль Дмитрия Кателевского. Он неплохо пользовался своими шансами в «Ак Барсе» в прошлом сезоне. Даже отметился шайбой в ворота «Авангарда» в плей-офф. Но в новом звездном «Ак Барсе» этого мало. Наверное, яркого воспитанника стоит отдать в аренду в команду КХЛ, чтобы не кис в ВХЛ.

Мы специально отвели вратарской теме самую концовку статьи. Интриги тут нет. Марат Валиуллин сделал ставку на дуэт местных воспитанников. Очевидно, что основным здесь будет Тимур Билялов. Мы уже писали, почему это рискованный ход. А что выйдет на деле – покажет сезон.

6 августа «Ак Барс» проведет первый контрольный матч межсезонья в Альметьевске против своего фарм-клуба «Нефтяник». А 7 августа куда более показательный матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком». В этих поединках мы узнаем, внесет ли изменения Олег Знарок в свой изначальный план.