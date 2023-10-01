Экс-премьер Фицо: У Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина

Роберт Фицо

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Словакия сейчас сталкивается с собственными серьезными проблемами, поэтому Братислава не будет в дальнейшем оказывать Киеву военную поддержку. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» (SMER), бывший Премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает словацкое издание Aktuality.

«Если SMER сформирует Правительство, независимо от того, будет ли у нас пост Премьер-министра или нет, мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее перейти к мирным переговорам», — заверил политик.

Вместе с тем Фицо подчеркнул, что его страна готова оказывать гуманитарную помощь Украине и участвовать в ее восстановлении.

Политик также назвал ложными опасения, что его возможный приход к власти вызовет изоляцию Братиславы внутри Европейского Союза, так как «внешнеполитическая ориентация Словакии не изменится».

Партия SMER получила на выборах в Национальный совет Словакии 22,94% голосов, что принесло ей 42 депутатских кресла из 150. Второй стала «Прогрессивная Словакия» во главе с членом Европарламента Михалом Шимечкой (17,96% голосов, 32 места). На третьем месте «Голос», которым руководит экс-премьер Питер Пеллегрини, с 14,7% голосов. Четвертыми стали «Обычные люди» под руководством еще одного бывшего главы Правительства — Эдуарда Хегера (8,89% голосов).

Роберт Фицо был Премьер-министром Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Причиной его отставки в 2018 году стали протесты против коррупции, начавшиеся на фоне убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.