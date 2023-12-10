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Следующее заседание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы пройдет 16 декабря
Следующее заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы пройдет 16 декабря. Оно состоится в расширенном составе. Об этом накануне на первом заседании группы сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«“Единая Россия” задействует весь ресурс региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, “Молодой Гвардии” в избирательной кампании Владимира Путина”, – отметил Турчак.
«Это более 3,5 миллиона членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», – сказал секретарь генсовета партии.
В состав инициативной группы вошли представители «Единой России», «Молодой Гвардии», Народного фронта, деятели культуры и искусства, науки, лидеры общественных объединений, представители промышленности и спортсмены, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Выборы Президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года.
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