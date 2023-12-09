«Главная политическая сила страны и республики»: ТРО «Единой России» подвело итоги года

Фотография с сайта Раиса Татарстана

«Другой силы, способной решать большие госзадачи, нет»

Представители «Единой России» со всей республики собрались сегодня во Дворце культуры имени Саид-Галиева в Казани, чтобы подвести итоги года, наметить планы на будущее и обсудить текущие вопросы. Началась конференция с приветственного слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Хочу отметить, что другой политической силы, способной эффективно решать масштабные государственные задачи, нет. На плечах "Единой России" лежит большая ответственность. Татарстан с ней связывают давние отношения. Одним из создателей партии был первый Президент республики, Герой Труда России Минтимер Шаймиев, который сегодня с нами в зале», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что татарстанское отделение партии «Единая Россия» – одно из самых многочисленных в стране, оно насчитывает порядка 126 тыс. членов. При этом на всех уровнях власти у нее есть устойчивое большинство.

«В своей ежедневной деятельности "Единая Россия" в Татарстане обеспечивает реализацию "Народной программы" – главного партийного документа, находится в прямом контакте с избирателями. При этом актив и сторонники партии участвуют в поддержке жителей подшефных республике территорий – Лисичанска и Рубежного, а также наших военнослужащих в зоне специальной военной операции», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов: «Уверен, плодотворная работа партии найдет отражение в результатах предстоящих выборов» Фото: © Сайт Раиса Татарстана

«Татарстан поддерживает курс Президента России Владимира Путина»

Большой темой конференции стала грядущая кампания по выборам президента России, об участии в которой вчера объявил и действующий глава государства Владимир Путин.

«Татарстан вступает в большой избирательный цикл. Уже в марте следующего года пройдут выборы президента России. Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах. Республика полностью поддерживает курс Президента и его решение. Сегодня как никогда важна наша сплоченность и единство. Уверен, что татарстанцы сделают правильный выбор», – отметил Минниханов.

Он добавил, что в сентябре будущего года также состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики седьмого созыва.

«Уверен, плодотворная работа партии найдет отражение в результатах предстоящих выборов. Хочу отметить, что другой политической силы, способной эффективно решать масштабные государственные задачи, нет», – подчеркнул Раис РТ.

При этом партии в период до начала выборов предстоит много работы. Будут подготовлены наблюдатели, а на площади Свободы в Казани появится штаб общественной поддержки, добавил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

«Мы находимся на старте избирательной кампании. Впереди 110 дней. У нас, как у партии, есть свои задачи. В частности, мобилизация всех наших сторонников, которые находятся в базе. Все они должны прийти на выборы и отдать свой конституционный долг. В общественной приемной мы сделаем штаб общественной поддержки, будем помогать в подготовке тех, кто будет участвовать в избирательной кампании, в том числе наблюдателей», – пояснил он.

Александр Сидякин: «У нас, как у партии, есть свои задачи. В частности, мобилизация всех наших сторонников» Фото: © Сайт Раиса Татарстана

«Единая Россия» сохраняет политическое лидерство в Татарстане»

О результатах работы партии в этом году и планах на следующий сообщил секретарь татарстанского отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Объективный анализ показывает: наша партия по-прежнему сохраняет политическое лидерство в республике. Непосредственно включен в партийную работу член бюро Высшего совета "Единой России" Раис Татарстана Рустам Минниханов, секретарями местных отделений избраны главы муниципалитетов, а наши однопартийцы преобладают на всех уровнях публичной власти, местного самоуправления, в руководстве крупных предприятий и общественных организаций республики. Такой значимый ресурс позволяет аккумулировать и реализовывать широкий спектр запросов наших избирателей», – подчеркнул Мухаметшин.

При этом он обратил внимание на большую текучку кадров исполнительных секретарей и специалистов. Председатель Госсовета РТ связал это с широкими требованиями к работникам и низким уровнем зарплаты. При этом в Татарстане уже создано поручение по материальной поддержке работников в преддверии роста нагрузки в год выборов.

Далее Фарид Мухаметшин рассказал о проектах, реализуемых партией в Татарстане.

«В настоящий момент в тесной связке с исполнительной властью у нас реализуются 24 федеральных и 4 региональных партпроекта, более 200 проектов местных отделений. Среди них «Российское село», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Женское движение ЕР», «Историческая память», «Предпринимательство», «Цифровая Россия» и многие другие. Все они учитывают запросы граждан и территориальную специфику, имеют конкретные показатели», – сообщил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Наши однопартийцы преобладают на всех уровнях публичной власти» Фото: © сайт Раиса Татарстана

За 10 месяцев в региональную общественную приемную поступило 5,4 тыс. обращений

Отдельно Мухаметшин остановился на работе с обращениями граждан в общественной приемной «Единой России».

«За 10 месяцев текущего года в региональную приемную поступило 5 444 обращения. Почти две трети обратившихся граждан приняли депутаты всех уровней. Завершается Декада приемов граждан, приуроченная ко дню образования партии», – рассказал он.

При этом самыми болезненными для татарстанцев остаются вопросы социального обеспечения, труда и заработной платы, а также жилищно-коммунальные проблемы.

«Понятно, что цифры приемов не могут в полной мере считаться критерием эффективности. К примеру, в этом году лишь четверть обратившихся получили положительный ответ. Поэтому важным все же является качество. Люди ждут от нас реальной помощи по конкретным наболевшим проблемам. Это особенно значимо в преддверии нового электорального цикла», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Также в зоне ответственности общественной приемной остается исполнение наказов граждан, которые были собраны в ходе предыдущей избирательной кампании, продолжил он.

«Знаю, что динамика исполнения по этому году (65%), перенос наказов на 2024 год и далее вызвали озабоченность членов комиссии регионального политсовета. Коллеги, следующий год – выборный, предстоит держать ответ, что удалось сделать, что и почему пришлось отложить. Прошу обсудить данный вопрос, в том числе на заседаниях местных политсоветов, на фракциях советов муниципалитетов», – обратился к участникам конференции Мухаметшин.

«Коллеги, следующий год – выборный, предстоит держать ответ, что удалось сделать» Фото: © сайт Раиса Татарстана

«Прилагается много усилий, чтобы ослабить Россию, но она только крепнет»

Партия «Единая Россия» отметила свой 22-й день рождения 1 декабря. Эту тему также не обошли на татарстанской конференции. Государственный советник РТ, первый Президент республики и один из основателей партии Минтимер Шаймиев рассказал об истории становления политического объединения.

«Когда в России создавались партии, мы вместе обсуждали и настаивали на том, чтобы она называлась именно "Единая Россия". Мы заложили основу самого ценного – единства. Сказать легко, но достичь его на политическом пространстве было трудно. Душа радуется, насколько это был верный путь», – рассказал Шаймиев.

По его словам, название партии наиболее точно характеризует не только многонациональный Татарстан, но и всю Россию.

«Сейчас прикладывается много усилий извне для того, чтобы Россия была слабой, не было единства и силы. Но наша страна только крепнет. Это очень радует. Наша судьба – единая, какой бы сложной она ни была», – добавил Государственный советник РТ.

Минтимер Шаймиев: «Мы заложили основу самого ценного – единства» Фото: © сайт Раиса Татарстана

На конференции Минтимеру Шаймиеву вручили благодарственное письмо от Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

«От имени партии и меня лично примите искренние поздравления с днем рождения Всероссийской политической партии "Единая Россия". 1 декабря 2001 года в Государственном Кремлевском дворце вы дали старт новому движению, которое на сегодняшний день является главной политической силой страны», – отметил в своем письме Шаймиеву Медведев. И подчеркнул, что главная миссия партии – служить на благо Отечества и его граждан.