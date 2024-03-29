Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

СК просит арестовать девятого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня арестовали Лутфуллои Назримада, которого обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Фигуранта уже доставили в зал суда, в ближайшее время начнется заседание.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.