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Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
СК просит арестовать девятого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня арестовали Лутфуллои Назримада, которого обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.
Фигуранта уже доставили в зал суда, в ближайшее время начнется заседание.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.
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