Следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии осудили за растрату

Басманный суд Москвы вынес приговор экс-замруководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александру Избенко, признав его виновным в серии эпизодов растраты, пишет ТАСС.

Избенко признан виновным в совершении восьми преступлений по статье «Растрата в особо крупном размере» и десяти преступлений по статье «Растрата в крупном размере». Общая сумма похищенного, по данным следствия, превышает 185 млн рублей. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, штрафа в размере 3 млн рублей, а также лишения специального звания и классного чина. В доход государства взыскано 19 077 001 рубль, удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Следствие установило, что с 2018 по 2020 год Избенко входил в следственную группу по делу в отношении предпринимателя Шелепова. Во время обыска в его квартире в Оружейном переулке были изъяты 218 300 долларов и 7 млн рублей, которые впоследствии хранились в служебном кабинете Избенко как вещественные доказательства. Однако в 2023 году, как установило следствие, они были обращены следователем в личное пользование.

При этом по приговору Ленинского суда Ростова-на-Дону по делу Шелепова указанная сумма была конфискована в доход государства, хотя фактически к тому моменту она уже была присвоена Избенко. В связи с этим РФ предъявила к бывшему сотруднику СК иск на 19 млн рублей.

В сентябре 2023 года он подал рапорт об увольнении из СК РФ по собственному желанию и выехал в Донецкую Народную Республику, где позднее был задержан.

Известно, что Избенко участвовал в расследовании ряда резонансных уголовных дел, включая дело о стрельбе в казанской гимназии №175 в 2021 году.