Следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии арестовали за растрату

В Москве на два месяца арестовали замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко. Его обвиняют в в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Суд постановил избрать обвиняемому Избенко Александру меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей 1 месяц 16 суток, то есть до 12 декабря 2023 года», – указано в сообщении.

Суть обвинений в отношении замглавы в документе не раскрывается. Однако указано, что высокопоставленный сотрудник СК обвиняется по двум эпизодам преступлений – присвоение или растрата в особо крупном размере. В постановлении суда также сказано, что в деле есть пока не установленные следствием соучастники.

Дело в отношении Избенко было возбуждено 12 октября 2023 года первым заместителем председателя СК РФ Эдуардом Кабурнеевым. Однако задержан обвиняемый был лишь 26 октября, а позже – арестован.

Отметим, что Избенко участвовал в расследовании многих резонансных дел. Так, он расследовал дело о расстреле учеников казанской гимназии №175, произошедшем в 2021 году.