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В Москве-реке нашли тело четвертого пропавшего участника экскурсии по коллекторам
В Москве-реке обнаружили тело четвертого погибшего в коллекторах диггера, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, тело всплыло под «Парящим мостом» недалеко от парка «Зарядье». Предположительно, принадлежит оно одному из диггеров, которые участвовали в экскурсии по подземному коллектору Неглинки.
Обстоятельства ЧП выясняют прибывшие на место специалисты.
Ранее сообщалось, что в Москве-реке нашли тела троих погибших, гулявших по подземным коллекторам, среди них, тело 15-летней девочки и 17-летнего парня. Когда в Москве начался сильный ливень, диггеры находились под землей, на спасение у них практически не было шансов.
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