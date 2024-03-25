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Следователи устанавливают организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
Следственный комитет России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в ведомстве.
Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в «Крокусе» во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы.
«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», – указано в телеграм-канале ведомства.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.
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