Следователи устанавливают организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в ведомстве.

Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в «Крокусе» во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы.

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», – указано в телеграм-канале ведомства.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.